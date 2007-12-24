Фанат «Челси» арестован за расизм в адрес Сона. В полицию сообщили болельщики «синих», сидевшие рядом

Во время матча 18-го тура АПЛ между и «Тоттенхэмом» (2:0) был арестован фанат «синих», сообщает Daily Mail.

Он оскорблял хавбека Сон Хын Мина на расовой почве. Полузащитник лондонского клуба не был в курсе этого инцидента, однако фанаты «Челси», которые слышали оскорбления в адрес Сона, сообщили об этом полиции.

Во время вчерашнего матча были арестованы 6 человек, но только один из них – из-за проявлений расизма в отношении Сона. Однако остается неясным, было ли выдвинуто обвинение в адрес болельщика «Челси».

Напомним, вчерашний матч прерывали из-за расистских оскорблений в адрес защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

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