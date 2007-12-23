Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал плотный календарь матчей в АПЛ в рождественский период.
Между играми с «Вулверхэмптоном» и «Шеффилд Юнайтед», которые состоятся 27 и 29 декабря соответственно, у «горожан» будет лишь 46 часов и 15 минут на восстановление.
Такие условия на этом отрезке хуже, чем у лидера турнира «Ливерпуля» и идущего четвертым «Челси» (68:30 и 71:00 соответственно).
При этом между матчами занимающего второе место «Лестера» пройдет еще меньше времени – 45 часов 30 минут.
«Я написал Премьер-лиге письмо с благодарностью», – сказал Гвардиола.
После 18 туров «Ман Сити» занимает в АПЛ третье место, отставая от «Ливерпуля» на 11 очков, при этом у мерсисайдцев на игру меньше.