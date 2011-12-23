Моуринью о поражении от «Челси»: «Они играли по системе Конте»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча с (0:2) в 18-м туре АПЛ.

«Они были лучше нас в первом тайме. Мне нетрудно это признать.

«Челси» играл по удобной наработанной системе. Это система, по которой они играли в течение двух лет с . Алонсо, Аспиликуэте, Канте, Виллиану – им всем очень комфортно в этих условиях.

Игра была в основном на нашей половине поля, несмотря на то, что они не создали много моментов. Так или иначе, мне легко признать, что они превзошли нас», – сказал Моуринью.

Антонио Конте руководил «Челси» в период с 2016 по 2018 год. Он стал чемпионом и выиграл Кубок Англии.

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