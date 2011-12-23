Сарри о поражении в Суперкубке Италии: «Это не повлияет на сезон «Юве», слезы проблем не решат»

Главный тренер Маурицио Сарри прокомментировал поражение в матче за с «Лацио» (1:3).

«Жаль, что мы упустили трофей, но впереди еще пять месяцев и множество турниров на кону. Это не повлияет на сезон, слезы проблем не решат.

Дело не в трио Игуаин – Роналду – Дибала, они сыграли на должном уровне, как и остальные игроки.

Причина в том, что нам не хватило свежести. Мы должны быть в состоянии преодолеть эти трудности», – сказал Сарри.

🦅🏆«Лацио» в 5-й раз выиграл Суперкубок Италии, победив «Ювентус» (3:1)