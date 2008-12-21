«Реал» сообщил Погба, что не будет покупать его в январе

«Реал» не планирует покупать полузащитника Поля Погба в январе, сообщает Marca.

По информации источника, агент игрока разговаривал с представителями «Реала» по телефону.

Ему сообщили, что мадридский клуб не намерен приобретать Погба в зимнее трансферное окно. Клуб попросил довести информацию до футболиста.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан до сих пор высоко ценит Погба, но из-за серьезного прогресса хавбека Феде Вальверде у мадридского клуба нет необходимости в подписании французского полузащитника.

Кроме того, остальные хавбеки «Реала» стали также играть лучше, а Мартин Эдегор хорошо проявляет себя в аренде в «Реале Сосьедад».

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года, и в клубе понимают, что будут вынуждены его продать. Несмотря на это, английский клуб все равно будет требовать за Погба 100 млн евро в январе.

В текущем сезоне Погба провел за «Юнайтед» 5 матчей в АПЛ и отдал 2 голевых передачи. Последний свой матч за клуб он провел 30 сентября против «Арсенала» (1:1), а затем восстанавливался от травмы.