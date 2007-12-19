Обамеянг хочет покинуть «Арсенал» и перейти в клуб, борющийся за трофеи (The Independent)

Тренер Микель Артета, который возглавит , столкнется с задачей убедить некоторых игроков остаться в команде, утверждает The Independent.

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, по информации источника, активно хочет уйти из «Арсенала».

30-летний габонец намерен перейти в клуб, который, по его мнению, может быстрее и эффективнее бороться за топ-трофеи, игрок не очень хочет быть частью среднесрочного проекта.

Форвард Александр Ляказетт и хавбек , среди прочих, размышляют о своем будущем в клубе, некоторые источники сообщают, что подобные настроения есть у «половины состава».

Это не связано с назначением Артеты, а скорее с общим отсутствием вектора развития клуба.

Еще одна проблема Артеты – отсутствие у «Арсенала» крупного трансферного фонда. В этой связи продажа таких игроков, как Обамеянг, может потребоваться в будущем.

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