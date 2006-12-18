Видаль самовольно покинул тренировку «Барсы», узнав, что не выйдет в старте против «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль самовольно покинул тренировку команды во вторник, когда узнал, что не попадет в стартовый состав на матч с «Реалом», сообщает ESPN.

По информации источника, Видаль всегда остается после тренировок для того, чтобы отрабатывать удары по воротам вместе с еще несколькими игроками команды. Вчера же, когда главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что Видаль останется на скамейке, игрок уехал с базы.

Несколько футболистов «Барсы» пытались успокоить Видаля, но им не удалось этого сделать.

Ранее стало известно, что Видаль хочет покинуть «Барселону», чтобы получать больше игровой практики. Также сообщалось, что им интересуется «Интер», но каталонский клуб не намерен отпускать чилийца.

В этом сезоне Видаль провел за «Барселону» 12 матчей в Ла Лиге и забил 4 мяча.

Сегодня, 18 декабря, «Барселона» сыграет против «Реала» в матче Ла Лиги. Следить за ходом игры вы сможете по текстовой трансляции на Sports.ru.

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