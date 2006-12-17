Погба не сыграет с «Колчестером» из-за болезни. В выходные он был на свадьбе брата

Полузащитник Поль Погба пропустит из-за болезни матч Кубка английской лиги с «Колчестером».

В прошедшие выходные француз был на свадьбе своего брата Флорантена во Франции, однако затем сообщил главному тренеру «МЮ» о болезни.

«Среди всего прочего, сейчас он заболел. Поль был в отпуске два или три дня, так что это не стоит того [его выход в матче Кубка лиги]. Это, вероятно, отбросило его назад», – сказал Сульшер.

Погба травмирован уже больше двух месяцев. Сроки его восстановления неоднократно смещались.