Погба не сыграет с «Колчестером» из-за болезни. В выходные он был на свадьбе брата

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия травмы Поль Погба Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит из-за болезни матч Кубка английской лиги с «Колчестером».

В прошедшие выходные француз был на свадьбе своего брата Флорантена во Франции, однако затем сообщил главному тренеру «МЮ» Оле-Гуннару Сульшеру о болезни. 

«Среди всего прочего, сейчас он заболел. Поль был в отпуске два или три дня, так что это не стоит того [его выход в матче Кубка лиги]. Это, вероятно, отбросило его назад», – сказал Сульшер. 

Погба травмирован уже больше двух месяцев. Сроки его восстановления неоднократно смещались.

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