Погба не сыграет с «Колчестером» из-за болезни. В выходные он был на свадьбе брата

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит из-за болезни матч Кубка английской лиги с «Колчестером».
В прошедшие выходные француз был на свадьбе своего брата Флорантена во Франции, однако затем сообщил главному тренеру «МЮ» Оле-Гуннару Сульшеру о болезни.
«Среди всего прочего, сейчас он заболел. Поль был в отпуске два или три дня, так что это не стоит того [его выход в матче Кубка лиги]. Это, вероятно, отбросило его назад», – сказал Сульшер.
Погба травмирован уже больше двух месяцев. Сроки его восстановления неоднократно смещались.