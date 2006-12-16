Азар и Марсело не сыграют в класико (Marca)

Хавбек Эден Азар и защитник «сливочных» Марсело пропустят матч 10-го тура с «Барселоной», утверждает Marca.

Сообщается, что бельгиец уже передвигается без костылей, однако по-прежнему хромает. Ожидается, что Азар продолжит восстановление от травмы до начала Суперкубка Испании, который пройдет в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.

Также, по информации источника, Марсело до сих пор не оправился от мышечных повреждений, и его участие в класико исключено. Вместо него с «Барсой» сыграет Ферлан Менди.

примет «Реал» 18 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.