«Тоттенхэм» при Моуринью выиграл 4 из 5 матчей в АПЛ

«Тоттенхэм» на последних минутах вырвал победу у «Вулверхэмптона» (2:1) в матче 17-го тура АПЛ.

Это 4-я победа «шпор» в 5 матчах чемпионата Англии после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера. Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» (3:2), «Борнмут» (3:2) и «Бернли» (5:0).

Единственная команда, которая смогла выиграть у «Тоттенхэма» в АПЛ после назначения Жозе, – это «Манчестер Юнайтед» (1:2).

После победы над «Вулверхэмптоном» команда Моуринью набрала 26 очков и поднялась на 5-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Тоттенхэм» дома сыграет против «Челси».