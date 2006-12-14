Прервалась серия «Лестера» из 8 побед подряд. Варди впервые не забил за этот период

не смог обыграть «Норвич» (1:1) в матче 17-го тура АПЛ.

«Лисы» не сумели продолжить победную серию, насчитывавшую 8 матчей в АПЛ. Ранее «Лестер» победил «Бернли» (2:1), «Саутгемптон» (9:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсенал» (2:0), «Брайтон» (2:0), «Эвертон» (2:1), «Уотфорд» (2:0) и «Астон Виллу» (4:1).

Также в этом матче прервалась голевая серия форварда «Лестера» Джейми Варди, забивавшего в восьми предыдущих играх подряд.

Впрочем, 32-летний англичанин все еще с отрывом лидирует в гонке бомбардиров АПЛ. На его счету 16 голов, он опережает форварда «Челси» Тэмми Абрахама на 5 мячей.

После 17 туров чемпионата Англии «Лестер» занимает вторую строчку в таблице, набрав 39 очков. От лидера, «Ливерпуля», он отстает на 10 баллов.