Жирков выиграл премию «Джентльмен года»

Полузащитник и сборной России Юрий Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года», которая вручается газетой «Комсомольская правда».

По итогам голосования 36-летний игрок опередил защитника ЦСКА Марио Фернандеса и защитника «Спартака» Георгия Джикию.

В ближайшие дни Жирков получит традиционный черный смокинг.

Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами.

В прошлом году лауреатом стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

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