Жирков выиграл премию «Джентльмен года»

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия рейтинги Георгий Джикия Марио Фернандес Футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года», которая вручается газетой «Комсомольская правда».

По итогам голосования 36-летний игрок опередил защитника ЦСКА Марио Фернандеса и защитника «Спартака» Георгия Джикию.

В ближайшие дни Жирков получит традиционный черный смокинг.

Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами.

В прошлом году лауреатом стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Бонусы, страховка ставок и другие подарки букмекеров – можно ли их отыграть?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья