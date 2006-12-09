Моуринью хочет подписать Феллайни в «Тоттенхэм». Жозе связывался с игроком

Главный тренер Жозе Моуринью хочет вновь поработать с хавбеком «Шаньдун Лунэн» Маруаном Феллайни, сообщает DH Les Sports+.

Португальский специалист недавно связывался с 32-летним бельгийцем, выступавшим под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед», и обсуждал с ним возможное возвращение в АПЛ.

Моуринью хочет сделать покупку Феллайни приоритетной в зимнее трансферное окно, так как считает, что в составе «Тоттенхэма» нет игрока с подобными характеристиками.

Срок контракта Феллайни с азиатским клубом рассчитан до декабря 2021 года с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне футболист провел 22 матча в чемпионате Китая, забив 8 голов и сделав 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.