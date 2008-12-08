🏌️Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественской вечеринке «Реала»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил в подарок клюшку для гольфа на рождественской вечеринке «Реала», прошедшей в среду.
Мадридцы организовали командный ужин в одном из ресторанов и сыграли в «Тайного Санту», устроив анонимный обмен подарками.
Гарету Бэйлу, посетившему такое мероприятие всего во второй раз, досталась клюшка для гольфа. Такой подарок ему преподнес защитник Марсело. Бэйл воспринял все с юмором.
Хавбеку Лукасу Васкесу презентовали весы – несколько недель назад он сломал палец, уронив такое устройство себе на ногу.
Форвард Лука Йович получил в подарок словарь испанского языка, поскольку испытывает трудности с его изучением.
Полузащитники Браим Диас и Винисиус Жуниор стали обладателями игрушек, а защитник Ферлан Менди – кирпича.
Как сообщает As, Бэйл покинул ужин первым – на полчаса раньше остальных. Форвард Карим Бензема и хавбек Тони Кроос на встрече не присутствовали.
Бэйл отпраздновал выход на Евро флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». «Реалу» это не понравилось
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