🏌️Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественской вечеринке «Реала»

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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил в подарок клюшку для гольфа на рождественской вечеринке «Реала», прошедшей в среду.

Мадридцы организовали командный ужин в одном из ресторанов и сыграли в «Тайного Санту», устроив анонимный обмен подарками.

Гарету Бэйлу, посетившему такое мероприятие всего во второй раз, досталась клюшка для гольфа. Такой подарок ему преподнес защитник Марсело. Бэйл воспринял все с юмором.

Хавбеку Лукасу Васкесу презентовали весы – несколько недель назад он сломал палец, уронив такое устройство себе на ногу.

Форвард Лука Йович получил в подарок словарь испанского языка, поскольку испытывает трудности с его изучением.

Полузащитники Браим Диас и Винисиус Жуниор стали обладателями игрушек, а защитник Ферлан Менди – кирпича.

Как сообщает As, Бэйл покинул ужин первым – на полчаса раньше остальных. Форвард Карим Бензема и хавбек Тони Кроос на встрече не присутствовали.

Бэйл отпраздновал выход на Евро флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». «Реалу» это не понравилось

 
 
 
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Cena de equipo // Team dinner 🍽👌 #HalaMadrid

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

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