🏌️Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественской вечеринке «Реала»

Полузащитник Гарет Бэйл получил в подарок клюшку для гольфа на рождественской вечеринке «Реала», прошедшей в среду.

Мадридцы организовали командный ужин в одном из ресторанов и сыграли в «Тайного Санту», устроив анонимный обмен подарками.

Гарету Бэйлу, посетившему такое мероприятие всего во второй раз, досталась клюшка для гольфа. Такой подарок ему преподнес защитник Марсело. Бэйл воспринял все с юмором.

Хавбеку Лукасу Васкесу презентовали весы – несколько недель назад он сломал палец, уронив такое устройство себе на ногу.

Форвард Лука Йович получил в подарок словарь испанского языка, поскольку испытывает трудности с его изучением.

Полузащитники Браим Диас и стали обладателями игрушек, а защитник Ферлан Менди – кирпича.

Как сообщает As, Бэйл покинул ужин первым – на полчаса раньше остальных. Форвард Карим Бензема и хавбек на встрече не присутствовали.

Бэйл отпраздновал выход на Евро флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». «Реалу» это не понравилось