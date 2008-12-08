Тер Стеген – единственный вратарь в лигах топ-5, у которого 2 ассиста в сезоне

Теги Барселона Мальорка Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Антуан Гризманн Футбол

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген вновь отдал голевой пас.

Немец отметился результативной передачей на форварда Антуана Гризманна в матче 16-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (5:2).

У тер Стегена это второй ассист в сезоне. В сентябре он отдал пас на гол Луису Суаресу в матче с «Хетафе» (2:0).

Марк-Андре – единственный вратарь в топ-5 чемпионатах Европы, кому удалось отдать две результативные передачи в этом сезоне.

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