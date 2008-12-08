Вальверде о хет-трике Месси: «Это как демонстрация того, за что ему дают «Золотой мяч»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Мальоркой» (5:2) в 16-м туре Ла Лиги.
– Команда становится лучше?
– Конечно. Сезон идет, уже близок экватор. Приятно, когда команда на хорошем ходу. На протяжении сезона у нас были трудные периоды.
В первый месяц мы едва могли рассчитывать на наших форвардов, им приходилось набирать форму на ходу.
– Что скажете о Месси? Он сделал хет-трик.
– Отлично таким образом отпраздновать получение «Золотого мяча». Это как демонстрация того, почему ему дают «Золотой мяч».
Подобное трудно делать каждый день. Но это еще не конец, – сказал Вальверде.