Вальверде о хет-трике Месси: «Это как демонстрация того, за что ему дают «Золотой мяч»

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Мальоркой» (5:2) в 16-м туре Ла Лиги.

– Команда становится лучше?

– Конечно. Сезон идет, уже близок экватор. Приятно, когда команда на хорошем ходу. На протяжении сезона у нас были трудные периоды.

В первый месяц мы едва могли рассчитывать на наших форвардов, им приходилось набирать форму на ходу.

– Что скажете о Месси? Он сделал хет-трик.

– Отлично таким образом отпраздновать получение «Золотого мяча». Это как демонстрация того, почему ему дают «Золотой мяч».

Подобное трудно делать каждый день. Но это еще не конец, – сказал Вальверде.

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