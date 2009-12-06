Тренер «Балтики» Калешин рассказал о панических атаках: «Полгода сидел на антидепрессантах»

Главный тренер «Балтики» в блоге «Открытое письмо» на Sports.ru рассказал о психологических проблемах, с которыми он сталкивается в работе.

«В я постарался сковать негативные эмоции, и это привело к не очень хорошим последствиям. Мне даже пришлось уйти из клуба.

Потому что начались панические атаки.

У меня началось искажение мышления. Пришлось обратиться к психотерапевту. Я не мог спать, началась серьезная экстрасистолия (форма аритмии, при которой возникают преждевременные сокращения сердца). Когда ты все-таки засыпаешь, но просыпаешься с мокрыми руками или ступнями, сердце бьется под 180 ударов в минуту – это ужасно.

У меня был страх тренировать: боялся что-то неправильно сказать, дать неправильное упражнение. Возможно, это звучит смешно. Наверное, сложно понять, если самому не прочувствовать. Плюс мне исполнилось 40 лет – такой рубикон для многих мужчин.

Это долговременное накопление неправильных привычек – неправильная интерпретация событий. Например, ты едешь в лифте, и он останавливается на минуту – ты сам можешь ничего не почувствовать, но мозг воспринял эмоцию как угрожающую. После этого человек ходит по лестнице дома, потом вообще перестает пользоваться лифтом, даже в гостиницах. Для таких случаев есть когнитивная тренировка: в выходной целый день ездить в лифте. Надо на уровне подсознания заставить мозг привыкнуть к тому, что с тобой ничего не случится, если ты поедешь на лифте.

Я сдал много тестов, даже МРТ мозга. Ты загоняешься по здоровью, но потом тебе говорят, что все в порядке, и начинают раскладывать, как и что на тебя повлияло. Если ты проявляешь чрезмерные эмоции относительно неважного события, мозг записывает неправильную карту – это накапливается, и через несколько лет твой стакан просто переливается.

Полгода я сидел на антидепрессантах – курс длился с декабря 2018-го по май 2019-го, его прописал психотерапевт. К антидепрессанту нужно привыкнуть – первые полтора месяца были очень тяжелыми. Например, рассеивалось внимание – простая физиология. Антидепрессанты – как костыли. Когда человек не может справиться сам, помогают они. Но очень важно, чтобы их прописывал врач.

Так я пришел к тому, что сдерживание эмоций только усугубляет ситуацию. Ты должен адекватно реагировать на события, адекватно выплескивать то, что внутри. Это не должно переходить грань, но нельзя искусственно держать все в себе.

В мае я наступил на ногу судье Кобзеву после матча последнего тура ФНЛ с «Тюменью» ( боролась за выживание – Sports.ru). К тому моменту несколько туров подряд были ошибки в пользу соперников – а по спортивному принципу «Балтика» не должна была вылететь из ФНЛ, потому что играла лучше (но не добивалась результата). В той игре нам требовалась победа (итог – 1:1, «Балтика» формально вылетела в ПФЛ, но из-за особенностей нашего футбола все-таки осталась в ФНЛ – Sports.ru). После игры захлестнули эмоции: в подтрибунке подошел к судье, сказал несколько нелицеприятных слов и специально наступил ему на ногу. Это был очень большой выплеск эмоций. По форме я все сделал неправильно, неуважительно отнесся к судье. Но себе я помог.

Я не общался с психотерапевтом именно о том, что наступил арбитру на ногу. Мы говорили о том, как воспринимать стресс, в том числе из-за судейства. Правила везде одни: 1) затраченная эмоция, 2) можешь ли ты влиять на ситуацию», – сказал Калешин.

«У меня был страх тренировать. Боялся что-то неправильно сказать». Открытое письмо тренера Евгения Калешина – о панических атаках