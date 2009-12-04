🎙️Вышел новый подкаст «Извините, пирожки» – он про футбольную статистику и бизнес вокруг нее

Иван Калашников и Виталий Суворов вместе с главными людьми компаний InStat и Opta рассказывают, почему все помешались на xG и количестве передач вразрез.

Что внутри:

– Почему Месси и Роналду виноваты в том, что мы зарываемся в цифры и считаем их голы «Осасуне».

– Как Ваня работал в Opta: провалил тестовое задание, собрал тысячу ретвитов благодаря Самюэлю Это’О.

– Норвежский тренер придумал формулу тупого, но эффективного футбола. Наибольшего успеха с ней добился «Сток Сити».

– Нам нужна Суперлига, чтобы нормально сравнивать лучших игроков мира.

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