Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной встрече с Украиной на чемпионате Европы 2020 года.

— Есть вероятность, что Россия встретится со сборной Украины на этом Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?

— Ну, во-первых, я был рад с поговорить. Давно его не видел.

Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале.

Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет, — сказал Черчесов.

Соперниками России по группе В будут Бельгия, Дания и Финляндия. Украина в группа C встретится с Австрией, Голландией и победителем стыковых матчей пути А или D.

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