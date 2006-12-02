Жано и Мельгарехо оштрафовали за стычку во время матча с «Зенитом» (Sport24)

«Спартак» оштрафовал хавбеков Жано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, сообщает Sport24.
Во втором тайме матча с «Зенитом» (0:1) футболисты препирались на поле, после чего Ананидзе боднул партнера головой.
На следующий день после матча в «Спартаке» был собран совет команды с участием главного тренера Доменико Тедеско, на котором было принято решение оштрафовать игроков.
В контрактах футболистов «Спартака» не предусмотрены санкции за драки между собой, поэтому и был собран совет команды.
Ого. Жано и Мельгарехо сцепились на поле pic.twitter.com/MHvkc2Ovb4— Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2019