Жано и Мельгарехо оштрафовали за стычку во время матча с «Зенитом» (Sport24)

«Спартак» оштрафовал хавбеков Жано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, сообщает Sport24.

Во втором тайме матча с «Зенитом» (0:1) футболисты препирались на поле, после чего Ананидзе боднул партнера головой.

На следующий день после матча в «Спартаке» был собран совет команды с участием главного тренера Доменико Тедеско, на котором было принято решение оштрафовать игроков.

В контрактах футболистов «Спартака» не предусмотрены санкции за драки между собой, поэтому и был собран совет команды.