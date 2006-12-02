Стадион «Атлетико» может быть дисквалифицирован за скандирования «Гризманн, умри»

изучит видео и аудио с матча 15-го тура между «Атлетико» и «Барселоной» (0:1) на предмет оскорблений форварда каталонского клуба фанатами хозяев.

Среди прочего болельщики скандировали: «Гризманн, умри».

Согласно дисциплинарному кодексу турнира подобные выкрики считаются серьезным нарушением. Если будет направлена жалоба по этому эпизоду, то может грозить штраф в размере до 90 тысяч евро (если нарушение будет квалифицировано как крайне серьезное) или либо полное, либо частичное закрытие стадиона.

Если допущенное нарушение будет оценено просто как серьезное, то «Атлетико» может заплатить штраф в размере 3 тысяч евро, а также получить полную или частичную дисквалификацию стадиона. Если же его сочтут менее серьезным, то клуб получит штраф, а трибуны стадиона будут закрыты частично.

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» за 120 млн евро этим летом.

Директор «Барсы» о кричалках в адрес Гризманна: «Антуан всегда уважительно относился к «Атлетико»