«Краснодар» в 5-й раз за 8 матчей сыграл вничью, но поднялся на третье место в РПЛ

В 18-м туре РПЛ дома сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0).

Клуб из Краснодара не проигрывает в Премьер-лиге 8 матчей подряд, однако при этом команда тренера Мурада Мусаева 5 раз сыграла вничью и лишь трижды победила.

В таблице «Краснодар» набрал 34 очка и поднялся с четвертого на третье место, обойдя ЦСКА (33 очка).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Тамбов».

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