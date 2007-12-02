«Краснодар» в 5-й раз за 8 матчей сыграл вничью, но поднялся на третье место в РПЛ

В 18-м туре РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0).
Клуб из Краснодара не проигрывает в Премьер-лиге 8 матчей подряд, однако при этом команда тренера Мурада Мусаева 5 раз сыграла вничью и лишь трижды победила.
В таблице «Краснодар» набрал 34 очка и поднялся с четвертого на третье место, обойдя ЦСКА (33 очка).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Тамбов».
- Дата проведения
- 2 декабря, 19.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Рамирес, Сулейманов (Скопинцев, 60), Газинский, Вильена (Ольссон, 70), Вандерсон, Ари, Берг (Игнатьев, 82).
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Тамбов –
Шелия, Рыбин, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Килин (Чуперка, 56), Костюков (Аппаев, 73), Карасев, Тетрашвили, Мелкадзе (Чернышов, 88), Обухов.
- Предупреждения:
- Сулейманов (12), Мелкадзе (32), Спайич (90).