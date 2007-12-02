«Краснодар» в 5-й раз за 8 матчей сыграл вничью, но поднялся на третье место в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Краснодар Тамбов Мурад Мусаев Футбол

В 18-м туре РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0).

Клуб из Краснодара не проигрывает в Премьер-лиге 8 матчей подряд, однако при этом команда тренера Мурада Мусаева 5 раз сыграла вничью и лишь трижды победила.

В таблице «Краснодар» набрал 34 очка и поднялся с четвертого на третье место, обойдя ЦСКА (33 очка).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Тамбов».

Краснодар – Тамбов 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
2 декабря, 19.30, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
КраснодарСафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Рамирес, Сулейманов (Скопинцев, 60), Газинский, Вильена (Ольссон, 70), Вандерсон, Ари, Берг (Игнатьев, 82).
ТамбовШелия, Рыбин, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Килин (Чуперка, 56), Костюков (Аппаев, 73), Карасев, Тетрашвили, Мелкадзе (Чернышов, 88), Обухов.
Предупреждения:
Сулейманов (12), Мелкадзе (32), Спайич (90).

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