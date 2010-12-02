«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании (1:0).

Победный гол на 86-й минуте забил капитан сине-гранатовых Лионель Месси, которому ассистировал Луис Суарес.

С момента перехода уругвайца в каталонский клуб это уже 56-й гол, организованный этим дуэтом нападающих в Ла Лиге: 28 раз Месси забил с передач Суареса и 28 раз Суарес забил с передач Месси.

Это лучший результат в испанском первенстве в XXI веке. Второй лучший результат у связки нападающих Криштиану Роналду-Карим Бензема, которые ранее вместе играли в «Реале» – 40 голов.