Сергей Егоров: «Если сегодня будет скандал с судьями, «Ростов» может бойкотировать матч со «Спартаком»

Журналист Сергей Егоров рассказал, на какие меры может пойти «Ростов» в случае скандального судейства в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0, первый тайм).

«Если сегодня будет скандал с судьями (аналог игры с «Динамо»), клуб в качестве меры по привлечению внимания к проблеме судейства рассматривает вариант бойкота матча со «Спартаком» в следующем туре», – написал Егоров.

На сегодняшнем матче между «Ростовом» и «Уралом» работает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Игра между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет в следующем туре чемпионата и состоится 8 декабря.

«Ростов» подаст жалобу на судейство в РФС