«Зенит» выиграл два домашних матча из трех в ЛЧ

обыграл «Лион» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Это 2-я домашняя победа команды из Петербурга в этом турнире. Ранее «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Бенфику» (3:1) и проиграл (0:2).

Команда Сергея Семака занимает 2-е место в группе G. Если «Бенфика» сегодня проиграет «Лейпцигу», «Зенит» гарантирует себе как минимум 3-е место в группе и выход в еврокубковую весну.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

Купить форму «Зенита» можно по этой ссылке.