Моуринью о болбое, начавшем голевую атаку «Тоттенхэма»: «Он был великолепен»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью похвалил болбоя, подававшего мячи во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:2). 

Болбой быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор». 

«Я люблю умных болбоев, каким был и я. Этот парень был великолепен. Он прочитал игру, все понял и сделал важную голевую передачу.

Это важный момент для него, он никогда этого не забудет», – сказал Моуринью.

Фото: скриншоты из трансляции «Матч Премьер»

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