Моуринью о болбое, начавшем голевую атаку «Тоттенхэма»: «Он был великолепен»

Главный тренер Жозе Моуринью похвалил болбоя, подававшего мячи во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (4:2).

Болбой быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор».

«Я люблю умных болбоев, каким был и я. Этот парень был великолепен. Он прочитал игру, все понял и сделал важную голевую передачу.

Это важный момент для него, он никогда этого не забудет», – сказал Моуринью.

Фото: скриншоты из трансляции «Матч Премьер»

Камбэк Жозе после 0:2: спасла замена на 29-й минуте и болбой

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