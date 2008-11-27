Моуринью о камбэке с «Олимпиакосом»: «В перерыве чувствовал, что игрокам нужно немного любви, а не критика»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:2).

«Шпоры» одержали волевую победу, проигрывая 0:2, и вышли в плей-офф турнира со 2-го места в группе.

«Самый сложный момент матча был не после двух пропущенных голов, а когда я сделал замену в первом тайме (вместо Эрика Дайера вышел Кристиан Эриксен – прим. Sports.ru). Это причиняет боль игроку, но и мне тоже. Это непросто для него и для меня. Важно понимание со стороны футболиста, мне повезло, что я выбрал очень умного парня, который отлично понимает, что такое команда, поскольку я сделал это для команды. Речь шла не о его игре, а о том, что нужно команде.

Мы проигрывали 0:2, были в очень сложной ситуации, и я решил, что одного опорника хватит. Я посчитал, что мне нужен второй креативный футболист, который сможет взаимодействовать с Алли в открытом, а не в закрытом треугольнике. Прошу прощения у Эрика, но он знает, что я сделал это для команды, а не для того, чтобы причинить ему боль. Думаю, болельщики тоже это понимают.

В перерыве пришлось действовать мягко. Я чувствовал, что игрокам нужно немного любви, а не критика. Нужно было их успокоить. Затем мы немного поговорили о тактических деталях, внесли позиционные корректировки, но в основном речь шла об уверенности в сложной ситуации.

Не думаю, что уже многое узнал [об игроках], но считаю, какие-то выводы сделать можно. Думаю, сначала некоторые чувствовали усталость, приехать после матчей сборных и играть в субботу и вторник очень тяжело. Всегда хочется играть в воскресенье и среду [после перерыва], думаю, некоторые игроки устали.

Ранний пропущенный гол дома не добавляет игрокам оптимизма, когда они говорят: «0:1, ничего страшного». Настроение было не очень, хотя болельщики вели себя фантастически. Они не пытались давить на игроков, а хотели поддержать. И во втором тайме последовали реакция, был нужный настрой, команда отыгрались и пошла за победой, хотя понимала, что даже ничья выведет нас в плей-офф. Надеюсь, следующий домашний матч парни начнут уверенно и сразу, поскольку это отличные игроки.

Речь не обо мне. а о команде. Я лишь хочу помочь, фанаты помогают, болбой помог, помогли все, кто любят «шпор». Самое главное – это игроки, но я прекрасно себя чувствую. Это был один из тех матчей, где мне пришлось действовать.

Некоторые матчи ты проводишь еще до игры, готовишься, работаешь, потом начинается игра и твои действия уже не слишком важны. В других приходится действовать, и сегодня был такой матч. Было неприятное чувство в отношении Эрика, но все остальное было просто супер», – сказал Моуринью.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».