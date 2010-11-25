Григорий Иванов: «Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола»

Президент Григорий Иванов высказал отношение к спонсированию клубов из госбюджета.

— Есть полностью бюджетные клубы, не стану называть. «Урал» на 100 процентов принадлежит правительству Свердловской области, но финансирует оно только треть клубного бюджета, который составляет 1 миллиард 150 миллионов рублей. Остальное закрывают частные спонсоры.

В этом смысле нас нельзя назвать бюджетной командой. А так-то у нас все на гособеспечении. Отмени его — кто останется в ФНЛ? «Спартак-2» да «Краснодар-2», больше никого. «Чайка» еще. Про вторую лигу вообще молчу.

Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Больше всего бесит, что говорят только об этом виде спорта. А хоккей? А баскетбол? А волейбол, гандбол, плавание, легкая атлетика? Не станет государственных денег — не будет и этих видов спорта.

— А как же Словения, Венгрия, Болгария, Украина? Там нет бюджетного финансирования, но «Лудогорцам» периодически проигрываем. А в тех странах, где оно есть, напротив, нет сильного футбола.

— Такие у нас традиции. Выходим на поле, как на войну. Приехали бельгийцы — первый фол на 64-й минуте заработали. А мы и на первой можем в ноги сигануть с оловянными глазами. В футбол играть надо, а мы воюем.

Сейчас в школах пошли подвижки в сторону техники — уже хорошо. Заслуженные тренеры-ветераны уходят, а молодым тяжело пока наука дается. Хотя в советское время молодежь у нас сильная была.

— Это понятно. Но не будь бюджетного финансирования, наверное, не возникло бы таких ситуаций, как с переходом Ерохина. Частные деньги на жестком учете, в отличие от государственных. Если бы во всех российских клубах отменили бюджетное финансирование, согласились бы?

— Нет.

— Почему?

— Умрет футбол. Власть понимает, что новые стадионы нужно заполнять болельщиками, вот и вкладывает в клубы деньги, – сказал Иванов.

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