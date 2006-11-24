Болельщики «Реала» освистывали каждое касание Бэйла после его выхода на замену

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Болельщики «Реала» освистали полузащитника команды Гарета Бэйла.

Игрок вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (3:1). Это был его первый матч в составе «Реала» за последние полтора месяца.

Трибуны «Сантьяго Бернабеу» встретили Бэйла оглушительным свистом. Каждый раз, когда Бэйл касался мяча, болельщики начинали громко свистеть.

Бэйл поучаствовал в 3-м мяче «Реала». Полузащитник команды Каземиро во время празднования демонстративно побежал к Бэйлу, показывая тем самым, что не испытывает проблем с партнером по команде. Несмотря на это, болельщики продолжили освистывать каждое касание Бэйла.

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