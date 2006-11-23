Фрэнк Лэмпард: «Ман Сити» – пример для подражания, а «Челси» в самом начале пути»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Рияд Марез Футбол

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы контролировали ход игры, показывали хороший футбол. Однако нельзя все контролировать полностью, играя против «Манчестер Сити».

Нам не повезло в моменте с первым голом, а во втором все решило исполнительское мастерство Мареза. Эти мячи поменяли игру.

Может быть, наша защита двигалась медленно. Я знаю, что они провели хороший матч, но расстроен некоторыми маленькими деталями.

«Ман Сити» – это пример для подражания, а мы находимся в самом начале пути. Несколько наших игроков играло в чемпионшипе, но мы хотим большего», – сказал Лэмпард. 

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