Фрэнк Лэмпард: «Ман Сити» – пример для подражания, а «Челси» в самом начале пути»

Главный тренер Фрэнк Лэмпард поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы контролировали ход игры, показывали хороший футбол. Однако нельзя все контролировать полностью, играя против «Манчестер Сити».

Нам не повезло в моменте с первым голом, а во втором все решило исполнительское мастерство Мареза. Эти мячи поменяли игру.

Может быть, наша защита двигалась медленно. Я знаю, что они провели хороший матч, но расстроен некоторыми маленькими деталями.

– это пример для подражания, а мы находимся в самом начале пути. Несколько наших игроков играло в чемпионшипе, но мы хотим большего», – сказал Лэмпард.

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