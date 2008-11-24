Лэмпард о работе в «Тоттенхэме»: «Могу твердо ответить «нет» и повторить это через 10 лет»

Теги Челси Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет главным тренером «Тоттенхэма»

«Я могу твердо ответить «нет» и повторить это через 10 лет.

Думаю, этого не произойдет, у нас разные ситуации с Моуринью. Жозе работал во многих клубах, и мы должны уважать его право.

Я выступал за «Челси» в течение 13 лет, у меня глубокие чувства к клубу. Он очень близок моему сердцу, поэтому я так горжусь тем, что руковожу командой, но это является причиной того, что я, к сожалению, не буду тренировать «Тоттенхэм», – сказал Лэмпард.

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