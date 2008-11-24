Главный тренер Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет главным тренером .

«Я могу твердо ответить «нет» и повторить это через 10 лет.

Думаю, этого не произойдет, у нас разные ситуации с Моуринью. Жозе работал во многих клубах, и мы должны уважать его право.

Я выступал за «Челси» в течение 13 лет, у меня глубокие чувства к клубу. Он очень близок моему сердцу, поэтому я так горжусь тем, что руковожу командой, но это является причиной того, что я, к сожалению, не буду тренировать «Тоттенхэм», – сказал Лэмпард.