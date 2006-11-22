Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своих амбициях.

«Я скромный человек, достаточно скромный, чтобы проанализировать свою карьеру – не только прошлый сезон, а в целом, свое развитие, проблемы и пути их решения, не обвиняя при этом кого-либо.

И это было здорово. Я действительно углубился в этот анализ. Перерыв в работе получился для меня крайне положительным. Это было мое первое безработное лето, и во время предсезонки я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Но я всегда был по-своему скромным. Проблема в том, что вы [журналисты] это не понимаете.

Я не могу быть довольным, когда не побеждаю, и я не могу это изменить. Это в моей ДНК. Я надеюсь, что смогу повлиять на своих футболистов, потому что если ты доволен поражениями, победителем стать непросто.

Лучший подарок для меня – это то, что мне не нужны новые футболисты. Я доволен теми, кто у меня уже есть. Мне просто нужно поработать с ними какое-то время. Я хорошо знаю их по матчам против «Тоттенхэма», но всегда есть к чему стремиться.

Что касается наших амбиций, то в этом сезоне мы не сможем выиграть АПЛ, но можем в следующем. Не точно выиграем, а можем выиграть», – отметил Моуринью.