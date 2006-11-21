Дзюба пропустил тренировку «Зенита» по личным причинам

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что нападающий клуба Артем Дзюба пропустил сегодняшнюю тренировку.

Также специалист высказал отношение к оскорблениям в адрес игрока со стороны болельщиков на матче сборной России с Сан-Марино (5:0).

«К этому нельзя относиться как-то иначе, кроме как негативно. Ни один нормальный человек к этому не может нормально относиться.

Естественно, болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать команду нашей страны и переживать за всех игроков.

Артем отсутствует по личным, уважительным причинам. Сегодня он получил еще один день на решение тех важных вопросов, которые у него есть. Завтра он будет в команде», — сказал Семак.

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