Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал выступление сборной России в матче команд (4:1) в рамках отбора Евро-2020.
«Россия — сильная команда. Они могут успешно побороться на европейском первенстве. Что касается игры, то я думаю, что на их сегодняшнем выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Головина и Черышева.
Мне понравился Артем Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично», — сказал Лукаку.
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