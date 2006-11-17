Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал выступление сборной России в матче команд (4:1) в рамках отбора Евро-2020.

«Россия — сильная команда. Они могут успешно побороться на европейском первенстве. Что касается игры, то я думаю, что на их сегодняшнем выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Головина и Черышева.

Мне понравился , не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично», — сказал Лукаку.

Россия получила 4, потому что попробовала играть с топом открыто. Это что-то новое: на ЧМ мы были другими

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