Квалификация Евро-2020. Украина против Сербии, Португалия сыграет с Люксембургом, Франция в гостях у Албании

В квалификационных матчах Евро-2020 сборная Англии сыграет на выезде со сборной Косово, сборная Португалии встретится со сборной Люксембурга, сборная Албании примет сборную Франции.
Квалификация Евро-2020
- Дата проведения
- 17 ноября, 17.00, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 17 ноября, 17.00, «Жози Бартель»
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.00, «Васил Левски»
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.00, «стадион Фадиля Вокрри»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «Arena Kombëtare»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «Estadi Nacional»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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