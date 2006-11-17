Квалификация Евро-2020. Украина против Сербии, Португалия сыграет с Люксембургом, Франция в гостях у Албании

В квалификационных матчах Евро-2020 сборная Англии сыграет на выезде со сборной Косово, сборная Португалии встретится со сборной Люксембурга, сборная Албании примет сборную Франции.

Квалификация Евро-2020

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

Футбольное поле сделали из 50 000 пластиковых стаканчиков. Как это возможно?