Квалификация Евро-2020. Украина против Сербии, Португалия сыграет с Люксембургом, Франция в гостях у Албании

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу сборная Чехии по футболу Сборная Франции по футболу сборная Турции по футболу сборная Болгарии по футболу Сборная Сербии по футболу результаты сборная Андорры по футболу сборная Албании по футболу сборная Молдовы по футболу Сборная Исландии по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Косово по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

В квалификационных матчах Евро-2020 сборная Англии сыграет на выезде со сборной Косово, сборная Португалии встретится со сборной Люксембурга, сборная Албании примет сборную Франции.

Квалификация Евро-2020

Сербия – Украина
Дата проведения
17 ноября, 17.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика

 

Люксембург – Португалия
Дата проведения
17 ноября, 17.00, «Жози Бартель»
превью матча онлайн статистика

 

Болгария – Чехия
Дата проведения
17 ноября, 20.00, «Васил Левски»
превью матча онлайн статистика

 

Косово – Англия
Дата проведения
17 ноября, 20.00, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика

 

Албания – Франция
Дата проведения
17 ноября, 22.45, «Arena Kombëtare»
превью матча онлайн статистика

 

Молдова – Исландия
Дата проведения
17 ноября, 22.45, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика

 

Андорра – Турция
Дата проведения
17 ноября, 22.45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

Футбольное поле сделали из 50 000 пластиковых стаканчиков. Как это возможно?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья