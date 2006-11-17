Мамаев – в стартовом составе «Ростова» на товарищеский матч с «Краснодаром»

и «Ростов» встретятся в товарищеском матче.

В стартовом составе ростовчан выйдет полузащитник Павел Мамаев. 17 сентября 31-летний хавбек был выпущен на свободу из колонии.

28 сентября Мамаев подписал контракт с «Ростовом» на два года.

Товарищеский матч

Краснодар, Россия

«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Кайо, Камболов, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вильена, Рамирес, Вандерсон, Сабуа.

«Ростов»: Песьяков, Маляров, Логашов, Вилюш, Ведерников, Черкес, Еременко, Мамаев, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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