Мамаев – в стартовом составе «Ростова» на товарищеский матч с «Краснодаром»

«Краснодар» и «Ростов» встретятся в товарищеском матче.
В стартовом составе ростовчан выйдет полузащитник Павел Мамаев. 17 сентября 31-летний хавбек был выпущен на свободу из колонии.
28 сентября Мамаев подписал контракт с «Ростовом» на два года.
Товарищеский матч
Краснодар, Россия
«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Кайо, Камболов, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вильена, Рамирес, Вандерсон, Сабуа.
«Ростов»: Песьяков, Маляров, Логашов, Вилюш, Ведерников, Черкес, Еременко, Мамаев, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.
- Дата проведения
- 17 ноября, 16.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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