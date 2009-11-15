«Париматч»: Дзюба побьет рекорд Кержакова, а Чалов будет включен в заявку на Евро-2020

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После того, как сборная России досрочно квалифицировалась на Евро-2020, букмекерская компания «Париматч» открыла линии специальных ставок на оставшиеся два матча против Бельгии и Сан-Марино.

У Артема Дзюбы 24 гола за сборную, аналитики оценили его шансы побить рекорд Александра Кержакова (30 мячей – прим. Sports.ru) до конца 2020 года, коэффициент – 1.60.

На что еще можно поставить?

  • Гильерме отстоит «на ноль» следующие две игры, коэффициент – 4.70;
  • Сборная Россия забьет 10 и более мячей Бельгии и Сан-Марино – 10.0;
  • Федор Чалов будет включен в заявку на Евро-2020 – 1.50;
  • На то, что в заявке окажется Александр Соболев, коэффициент – 5.00.

 

 

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