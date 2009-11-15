«Париматч»: Дзюба побьет рекорд Кержакова, а Чалов будет включен в заявку на Евро-2020

После того, как сборная России досрочно квалифицировалась на Евро-2020, букмекерская компания «Париматч» открыла линии специальных ставок на оставшиеся два матча против Бельгии и Сан-Марино.

У Артема Дзюбы 24 гола за сборную, аналитики оценили его шансы побить рекорд Александра Кержакова (30 мячей – прим. Sports.ru) до конца 2020 года, коэффициент – 1.60.

На что еще можно поставить?