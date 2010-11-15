Квалификация Евро-2020. Италия в гостях у Боснии, Испания принимает Мальту

Сегодня в матче квалификации Евро-2020 сборная Италии встретится с Боснией и Герцеговиной, Испания – с Мальтой.
Квалификация Евро-2020
- Дата проведения
- 15 ноября, 20.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 15 ноября, 20.00, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 15 ноября, 20.00, «Сонера Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.45, «Билино Поле»
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.45, «Кибунпарк»
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.45, «Паркен»
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.45, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.45, «Национальный стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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