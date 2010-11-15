Квалификация Евро-2020. Италия в гостях у Боснии, Испания принимает Мальту

Сегодня в матче квалификации Евро-2020 сборная Италии встретится с Боснией и Герцеговиной, Испания – с Мальтой.

Квалификация Евро-2020

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

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