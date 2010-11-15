Квалификация Евро-2020. Италия в гостях у Боснии, Испания принимает Мальту

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Сегодня в матче квалификации Евро-2020 сборная Италии встретится с Боснией и Герцеговиной, Испания – с Мальтой.

Квалификация Евро-2020

Армения – Греция
Дата проведения
15 ноября, 20.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика

 

Норвегия – Фарерские о-ва
Дата проведения
15 ноября, 20.00, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика

 

Финляндия – Лихтенштейн
Дата проведения
15 ноября, 20.00, «Сонера Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Босния и Герцеговина – Италия
Дата проведения
15 ноября, 22.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика

 

Швейцария – Грузия
Дата проведения
15 ноября, 22.45, «Кибунпарк»
превью матча онлайн статистика

 

Дания – Гибралтар
Дата проведения
15 ноября, 22.45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика

 

Испания – Мальта
Дата проведения
15 ноября, 22.45, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Румыния – Швеция
Дата проведения
15 ноября, 22.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

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