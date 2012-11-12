Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал сотрудничество форварда Артема Дзюбы с футбольным агентом Жорже Мендешем.

– Нобель Арустамян спросил вас, почему летом Дзюба не уехал в Англию. Вы ответили, что если бы трансфером занимались вы, он уже играл бы на островах. Можете расшифровать?

– На меня выходили люди, связанные с Дзюбой, с их стороны был интерес. Со своей стороны я интерес также выразил, но потом мне сказали, что Артем подписал договор с .

Я сразу сказал, что это ошибка – не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш – лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг.

Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу.

Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?». Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?». Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Феликс и многие другие, – сказал Васильев.