Спаллетти может сменить Монтеллу в «Фиорентине»

рассматривает возможность увольнения главного тренера .

«Фиалки» выиграли в Серии А лишь один из 5 последних матчей и после 12 туров располагаются на 9-й строчке в таблице.

Руководство «Фиорентины» уже вступило в переговоры с , сообщает Football Italia со ссылкой на Firenze Viola.

60-летний специалист находится без работы с момента окончания прошлого сезона. Но при этом он все еще связан контрактом с «Интером» до 2021 года, поэтому «фиалкам» придется выплатить за него значительную компенсацию.

Еще одной проблемой могут стать высокие запросы Спаллетти по зарплате. Но если результаты не улучшатся, то попытается договориться и с «Интером», и со Спаллетти.

Ранее его кандидатуру рассматривал «Милан», который в итоге назначил Стефано Пиоли.