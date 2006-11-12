Спаллетти может сменить Монтеллу в «Фиорентине»

«Фиорентина» рассматривает возможность увольнения главного тренера Винченцо Монтеллы.
«Фиалки» выиграли в Серии А лишь один из 5 последних матчей и после 12 туров располагаются на 9-й строчке в таблице.
Руководство «Фиорентины» уже вступило в переговоры с Лучано Спаллетти, сообщает Football Italia со ссылкой на Firenze Viola.
60-летний специалист находится без работы с момента окончания прошлого сезона. Но при этом он все еще связан контрактом с «Интером» до 2021 года, поэтому «фиалкам» придется выплатить за него значительную компенсацию.
Еще одной проблемой могут стать высокие запросы Спаллетти по зарплате. Но если результаты не улучшатся, то «Фиорентина» попытается договориться и с «Интером», и со Спаллетти.
Ранее его кандидатуру рассматривал «Милан», который в итоге назначил Стефано Пиоли.