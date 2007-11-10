«Матч ТВ» не разрешает смотреть «Юве» – «Милан» онлайн, несмотря на наличие платной подписки «Суперспорт»

Болельщики не могут посмотреть в интернете трансляцию матча 12-го тура Серии А «Ювентус» – «Милан».

Обладатели платной подписки «Суперспорт», которая позволяет смотреть большую часть спортивных каналов холдинга «Матч», включая каналы «Матч! Футбол 1», Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3», не имеют доступа к трансляции игры.

Матч «Ювентус» – «Милан» показывает только федеральный канал «Матч ТВ», однако в интернете трансляция недоступна ни бесплатно на сайте «Матч ТВ», ни платно по подписке «Суперспорт» (499 рублей в месяц) на сайте ntvplus.tv.

На Sports.ru идет текстовая онлайн-трансляция матча «Ювентус» – «Милан».