У Крыховяка сотрясение мозга, степень серьезности выяснится завтра-послезавтра

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о характере травмы полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«У Гжегожа диагностировали сотрясение мозга, степень серьезности узнаем только завтра-послезавтра.

В этом эпизоде есть вопросы по тому, что можно было дать красную карточку игроку «Краснодара», – заявил Кикнадзе.

Поляк получил повреждение в 1-м тайме матча с «Краснодаром» (1:1) вследствие столкновения с нападающим «быков» Ари и был заменен в перерыве.

После игры Крыховяка увезли на скорой. Сам поляк написал, что с его здоровьем все в порядке.