Гвардиола о шансах «Ман Сити» на титул: «Я не волшебник и не могу предсказывать будущее»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями после матча 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

– Перед нами в турнирной таблице три команды, шансы которых на победу в чемпионате теперь выше, чем наши. Однако мы собираемся попробовать.

В футболе нельзя постоянно побеждать. Я был очень горд, когда видел, что команда играла на этом стадионе именно таким образом.

– Может ли «Ман Сити» все еще выиграть чемпионат?

– Я не знаю. Я не волшебник и не могу предсказывать будущее. В следующем матче мы играем против «Челси» и постараемся выиграть у них.

Ваша благодарность в адрес арбитров была проявлением сарказма?

– Никоим образом. Я поздравил их, – сказал Гвардиола.

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