Спайич о голе «Локо»: «Судья сам все сделал. Один фол не свистит, потом свистит, когда ничего не было»

Защитник «Краснодара» Урош Спайич раскритиковал решение судей в моменте с назначенным штрафным, который привел к голу в ворота его команды в матче 16-го тура РПЛ против (1:1, второй тайм).

«Думаю, все видели тот момент, когда назначили штрафной. Судья сам все сделал. Игра была корректная, нормальная, спокойная. Один фол не свистит, потом свистит, когда ничего не было.

Поэтому у меня была такая реакция. И мы пропустили гол. Конечно, много эмоций. Важная игра», — сказал Спайич в эфире телеканала «Матч Премьер».

На матче работает бригада арбитров во главе с .

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