Месси набрал 12 (8+4) очков в последних 6 матчах за «Барсу» в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче 13-го тура против «Сельты» (2:1, перерыв).

На 23-й минуте форвард реализовал пенальти, на 45-й минуте забил второй гол ударом со штрафного, а на 48-й оформил хет-трик.

Таким образом, Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 6 последних матчах за «Барселону» в чемпионате Испании.

Стоит отметить, что он был напрямую вовлечен в 10 из 11 последних голов каталонского клуба в Ла Лиге.

Следить за ходом матча между «Барселоной» и «Сельтой» вы можете по текстовой трансляции на Sports.ru.