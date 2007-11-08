«Ман Сити» потребовал от «Ливерпуля» гарантий, что фанаты снова не нападут на их автобус

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«Манчестер Сити» потребовал гарантий безопасности от «Ливерпуля» перед матчем 12-го тура чемпионата Англии. 

«Горожане» опасаются повторения инцидента, произошедшего в апреле 2018 года. Тогда болельщики «красных» закидали автобус «Ман Сити» петардами и бутылками, в результате чего сильно пострадал автобус. 

В «Сити» рассчитывают, что «Ливерпуль» воспримет всерьез опасения по поводу безопасности игроков и тренерского штаба и окажет помощь в организации проезда до стадиона без происшествий.

Также гости держат в секрете маршрут, по которому команда будет добираться до «Энфилда». 

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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