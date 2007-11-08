Клопп о матче с «Сити»: «Даже парни, продающие хот-доги, должны быть в отличной форме»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об ожиданиях перед игрой 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«В воскресенье мы должны сыграть нашу лучшую игру. Все на стадионе должны быть в отличной форме. Даже парни, которые продают хот-доги, должны быть в отличной форме.

Все должны быть готовы с первой секунды, прийти пораньше, зайти внутрь, не делать ничего снаружи, ждать разминки, быть там и все такое.

Это то, чего я желаю, чтобы мы выложили все свои эмоции перед игрой. И тогда давайте играть в футбол», – заявил Клопп.

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