Смолов о мечте поиграть в Европе: «Она осталась. Но не хочу забегать вперед»

Нападающий Федор Смолов отметил, что все еще мечтает поиграть в европейском клубе.

– Какие у тебя цели на ближайшие несколько лет? Мечта играть в Европе осталась?

– Да, она осталась, но не хочу забегать вперед. Уже неоднократно говорил о том, чего хочу – и это не сбывалось.

Сейчас я определенно счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и я уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь.

– Где ты черпаешь мотивацию?

– Я люблю футбол и не представляю себя без него – хоть и понимаю, что возраст постепенно заставляет думать, чем заниматься дальше. Но пока я стараюсь гнать от себя эти мысли: мне хочется как можно дольше играть в футбол!

Сейчас такой период, когда и физические кондиции позволяют, и немалый опыт – получается симбиоз всех твоих лучших качеств, которые очень хочется реализовать на поле.

Я был и лучшим игроком, и лучшим бомбардиром, но сейчас мне очень хочется выиграть чемпионат с «Локомотивом» и как можно дольше играть в Лиге чемпионов, – сказал Смолов.