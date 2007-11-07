Юрий Семин: «Алексей Миранчук должен остаться. Два брата – это и есть «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем полузащитника Алексея Миранчука, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.
- Миранчук провел хороший матч. Насколько тяжело будет оставить его в «Локомотиве»?
– Миранчук должен оставаться в Локомотиве. Это все единое. Болельщики его очень любят, он получает удовольствие.
Куда он может перейти? «Ювентус», «Барселона»? Пожалуйста. Но мы оставим его.
Два брата – это «Локомотив». И Антон – его сегодня нет, но почему вы разделяете их? – сказал Семин.
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