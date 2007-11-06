Юрий Семин: «Локомотив» сыграл сердцем. Это был больше, чем хороший матч»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с (1:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– Первый момент – разочарование. Могли взять очко, могли выиграть, могли проиграть. Но я благодарен игрокам. Это был больше, чем хороший матч. Выполнили все задачи, которые ставили.

Игроки отреагировали спокойно на первый мяч. Имели хороший шанс, но не сложилось чуть-чуть. Этот матч нам в актив.

Наверное, были ошибки, но фон усталости сказался. Сегодня не тактика играла роль, а душа, сердце. Они сегодня играли сердцем.

– Как решились сыграть в такой атакующий футбол?

– В футбол играть просто. На поле должны появляться лучшие игроки. Дальше уже идет тактика.

– Первые три матча в ЛЧ вы сыграли осторожно. Сегодня бодрее, свежее. Значит ли это, что в следующих матчах будет еще более атакующий стиль?

– Я ничего не могу сказать. Я не знаю, что такое бодрее. Мы и раньше бодро играли. Тактики зависит от многих вещей.

Так нам «Ювентус» дал меньше возможностей атаковать. Здесь по каким-то моментам превзошли. Я очень восхищен игроками – как они вели единоборства против игроком мирового уровня.

Кстати, – какой-то рок. Он киевскому «Динамо» все время за «Шахтер» забивал, – сказал Семин.

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